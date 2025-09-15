Guatemalteco Kenneth Müller estrena “Delusion” en México

Kenneth Müller estrenó el cortometraje "Delusion", en la Cineteca Nacional MX, en el marco del festival internacional de cortometrajes "Shorts México".
El cineasta guatemalteco celebró la premiere junto a personalidades del país del norte, además de los protagonistas del film, el actor Venezolano Alejandro Nones y la guatemalteca Irini Kefalasa.
"Un honor estrenar Delusion en el santuario del cine mexicano al lado de gente que quiero y representando a los que están lejos o ya no están", expresó.
Acerca de Delusion
Se trata de un cortometraje de terror psicológico donde la culpa se convierte en castigo y la tecnología en el espejo de una mente al borde del colapso.
Kenneth Müller
Es director y guionista guatemalteco, Ganador del premio Netflix y 2 premios Napolitan. Sus películas son "Septiembre, un llanto en silencio", "Gol de plata", "Nebaj", "Isa" y "12 Segundos".
