Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Guatemalteco Kenneth Müller estrena “Delusion” en México

  • Por Selene Mejía
15 de septiembre de 2025, 14:44
El cineasta guatemalteco estrenó su corto en festival mexicano. (Foto: Kenneth Müller)

El cineasta guatemalteco estrenó su corto en festival mexicano. (Foto: Kenneth Müller)

Kenneth Müller estrenó el cortometraje "Delusion", en la Cineteca Nacional MX, en el marco del festival internacional de cortometrajes "Shorts México".

OTRAS NOTICIAS: "Bajo el sol de septiembre", la película guatemalteca que no te puedes perder

El cineasta guatemalteco celebró la premiere junto a personalidades del país del norte, además de los protagonistas del film, el actor Venezolano Alejandro Nones y la guatemalteca Irini Kefalasa.

kenneth muller cortometraje méxico 1
FotO: Oficial.

"Un honor estrenar Delusion en el santuario del cine mexicano al lado de gente que quiero y representando a los que están lejos o ya no están", expresó. 

Acerca de Delusion

Se trata de un cortometraje de terror psicológico donde la culpa se convierte en castigo y la tecnología en el espejo de una mente al borde del colapso.

kenneth muller cortometraje méxico 2

Kenneth Müller

Es director y guionista guatemalteco, Ganador del premio Netflix y 2 premios Napolitan. Sus películas son "Septiembre, un llanto en silencio", "Gol de plata", "Nebaj", "Isa" y "12 Segundos". 

MIRA: 

kenneth muller cortometraje méxico 6

kenneth muller cortometraje méxico 5

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar