"Bajo el sol de septiembre", la película guatemalteca que no te puedes perder

"Bajo el sol de septiembre", la nueva película del director guatemalteco Rodolfo Espinosa, se estrenará los cines nacionales.

Esta es una comedia dramática romántica ambientada en Quetzaltenango durante las marchas de independencia. Abel, un joven analista de datos, regresa a su ciudad natal con el sueño de que su familia conozca a Meryem, su novia.

La mañana del 14 de septiembre Meryem desaparece tras buscar la ubicación del director de cine a quien admira profundamente. Mientras Abel lucha por encontrarla en medio del caos de las celebraciones, Meryem queda atrapada en un juego de poder cuando su director favorito, insiste en que protagonice su nueva obra de teatro. El verdadero desafío no es solo hallarse en una ciudad desbordada, sino encontrar su independencia personal y emocional.

Esta es una reflexión sobre el amor, la memoria y las emociones que despierta la vida en pareja en medio de un contexto social vibrante.

Fecha de estreno

La historia podrá ser disfrutada a partir del jueves 28 de agosto de 2025 y estará en cartelera del 28 de agosto al 3 de septiembre en las principales salas del país.

¿Dónde puedes verla?

● Cinépolis (Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango)

● Cinestar (Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango)

● Casa del Río (Antigua Guatemala)

Entradas

La preventa ya está disponible en los sitios web y aplicaciones de Cinépolis y Cinestar:

Ingresa aquí para Cinépolis.

Ingresa aquí para Cinestar.

En Casa del Río, Antigua Guatemala: las entradas en preventa pueden adquirirse directamente en taquilla o reservando por WhatsApp: 4197-8861.

Rodolfo Espinosa

Creador de "Aquí me quedo", "Pol" y "Otros 4 Litros", "Bajo el sol de septiembre" es su séptima película, consolidando una trayectoria que retrata con humor y sensibilidad la vida en Guatemala.

