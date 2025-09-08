Guatemalteco Mario Samayoa se corona en la BLAST Premier Londres

El guatemalteco Mario Samayoa recibió el galardón al ser ganador de la "BLAST Premier", celebrada en Londres, Inglaterra.
La "Blast Premier" es una liga de deportes electrónicos profesional de Counter-Strike 2, que inició en 2020 a nivel mundial.
Samayoa es parte del grupo llamado "G2", que se alzó con el título de campeón en la Gran Final del Open Fall, el resto de integrantes de su equipo son de Israel, Ucrania, Polonia y Bosnia.
Según los expertos G2 comenzó el mejor de cinco con una actuación dominante en Dust 2.
A pesar de que su contrario, el Team Vitality, llegó del campeonato sin haber perdido un mapa de Dust 2, desde antes de la Temporada 1, fue superado por G2 en cada jugada.
El posicionamiento de potencia de fuego y utilidad de G2 demostró ser superior, tanto en el bando T como en el CT, diezmando la economía y la fortaleza mental del Equipo Vitalidad.
La celebración fue una euforia total y en los videos se ve al equipo y a Mario levantar la estatuilla obtenida con orgullo.
