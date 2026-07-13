Guatemalteco muere y su esposa se salva tras accidente de tránsito en EE. UU.

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El vehículo en el que se conducía el migrante guatemalteco chocó contra dos árboles y terminó volcado.

Un accidente de tránsito en Delaware, Estados Unidos, dejó como saldo a un migrante guatemalteco fallecido y a su esposa con heridas de gravedad.

El hecho ocurrió el pasado 5 de julio, cuando Breiner Pérez Pérez, de 32 años, y su pareja, de 31, se movilizaban a bordo de su automotor en Peterkins Road, en Georgetown, alrededor de las 9:15 horas locales.

Según la Policía Estatal de Delaware, el vehículo que conducía el connacional se salió de la carretera, volvió a incorporarse a la vía y posteriormente impactó contra dos árboles antes de volcar. El piloto murió en el lugar, mientras que su acompañante fue trasladada a un hospital.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los motivos del accidente o si hubo algún otro vehículo involucrado, aunque afirmaron que continúan investigando.

Breiner Pérez Pérez era esposo y padre de cuatro niños. (Foto: Redes sociales)

Piden apoyo

Tras el percance, familiares y amigos iniciaron una campaña para reunir fondos y poder trasladar el cuerpo de Breiner su comunidad natal en Cuilco, Huehuetenango, donde esperan darle sepultura, además de darles ayuda a sus cuatro hijos.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con su hermano Eddy Pérez, a los teléfonos +1 209-373-0932 y +1 302-604-1463, para recibir más información sobre cómo realizar los aportes.

Además, este domingo se realizó un torneo benéfico de fútbol en Waynesboro, Pensilvania, con venta de alimentos y otras actividades para recaudar fondos destinados al traslado de la víctima a Guatemala.

Familiares y amigos de Breiner desean que sus restos sean repatriados a su natal Huehuetenango. (Foto: Redes sociales)

*Con información de Coast TV