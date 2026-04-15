Guatemalteco muere soterrado en construcción donde trabajaba en EE.UU.

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Las paredes de tierra cedieron y cayeron sobre el guatemalteco y otro compañero.

Un trabajador guatemalteco falleció tras el colapso de una trinchera en una obra de construcción en la que trabajaba en Conroe, Texas.

El accidente se registró el pasado 11 de abril, alrededor de las 11:50 de la mañana, cuando las autoridades locales respondieron a una llamada de emergencia en el bloque 3600 de South Loop 336 East.

De acuerdo con la Policía de Conroe, las paredes de tierra de aproximadamente tres metros cedieron repentinamente y dejaron atrapados a dos integrantes de un equipo que realizaba la instalación de tuberías subterráneas.

El hecho sigue bajo investigación policial y federal. (Foto: Abc 13 News)

Compañeros de trabajo iniciaron labores de rescate mientras llegaban los servicios de emergencia, incluyendo varias unidades de bomberos y personal médico del condado de Montgomery. Tras un esfuerzo, lograron sacar con vida a Yonatan Arévalo Molina, de 34 años, a quien trasladaron a un hospital.

El fallecido fue identificado como José Miguel Arévalo, de 44 años. (Foto: GoFundMe)

Sin embargo, el connacional José Miguel Arévalo, de 44, murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas. Su cuerpo fue trasladado a la oficina forense para la autopsia correspondiente.

Las autoridades indicaron que no hay indicios de delito y que se trata de un accidente laboral. No obstante, el caso continúa bajo investigación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).