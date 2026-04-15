Director de una escuela de Oklahoma evita tiroteo dentro del establecimiento (video)

Un exalumno entró armado al establecimiento, pero fue sometido.
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Un video de seguridad de la escuela Pauls Valley de Oklahoma, Estados Unidos, captó el momento en que un exalumno entró con un arma al establecimiento.
La finalidad del joven era cometer un ataque armado dentro del plantel.
Sin embargo, el director Kirk Moore, abordó al tirador después de recibir un disparo en la pierna.
El sospechoso fue rápidamente sometido y desarmado, previniendo una posible tragedia.
Estas son las imágenes:
Otro tiroteo
Esta mañana de miércoles se registró un tiroteo en una escuela del sur de Turquía, el cual dejó nueve muertos, entre ellos ocho alumnos, y trece heridos.
El atacante, quien falleció durante el tiroteo, era hijo de un exagente de policía y portaba cinco armas y siete cargadores.