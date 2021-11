Dionicio Virvez, el guatemalteco que triunfó en Hollywood

Dionicio Virvez ha logrado importantes papeles a lo largo de su carrera, entre ellos su participación en la serie de HBO llamada "Westworld".

El más reciente papel del guatemalteco maya k'anjobal es el de un miembro de la tribu osage en la pelicula "Killers Of The Flower Moon", dirigida por Martin Scorsese, escrita por David Grann y protagonizada por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio.

Dionicio tienes un papel env "Killers Of The Flower Moon". (Foto: Oficial)

La trama es producida por Appian Way, Sikelia Productions, Paramount Pictures y Apple TV+, que cuentan con los derechos de distribución del filme para su difusión en cines y plataformas digitales.

Ha participado en cintas como Cold Stone, The Wager, The Terminal, Down For Life, American East y en la serie "Is it Real?" de National Geographic.

Dionicio en un descanso detrás de la escena de la serie "Is it real?". (Foto: Dionicio Virvez)

"Killers of the Flower Moon" se basa en el libro de David Grann y narra los crímenes contra la nación Osage en los años 20, cuando también surgió el Buró de Investigación Federal FBI, del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La matanza a los indígenas norteamericanos que predominaba en Oklahoma se derivó por el control del petróleo en el área.

Dionicio Virvez durante la gala de los Oscar. (Foto: Dionicio Virvez)

El actor ha tenido grandes transformaciones para la aclamada serie Westworld.

Dionicio durtante su transformación en Westworld. (Foto: Dionicio Virvez)

La transformación de Dionicio para HBO. (Foto: Oficial)

(Foto: Dionicio Virvez)



Sus raíces pertenecen a Huehuetenango, lugar al que ama y exalta.