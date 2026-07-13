Capturan a guatemaltecos por el intento de secuestro a una menor en El Salvador

Los capturados trataron de huir por un área boscosa luego que el vehículo en el que escapaban presentara fallas mecánicas.
OTRAS NOTICIAS: ¡Triste adiós! Así despiden a Nidia Bautista (video)
La Policía Nacional Civil de El Salvador dio a conocer sobre la captura de tres personas que intentaron secuestrar a una adolescente de 15 años.
Según las primeras investigaciones, la menor habría sido secuestrada por tres sujetos que irrumpieron a mano armada en su vivienda en el cantón El Matazano, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
Tras sacarla de su casa, la subieron a un automóvil y escaparon de la escena. Tras el hecho, los familiares denunciaron a la policía y se inició un operativo de búsqueda.
Las autoridades localizaron el vehículo utilizado por los presuntos secuestradores, el cual fue abandonado cerca del kilómetro 33.5 de la carretera Panamericana debido a desperfectos mecánicos.
Ante esta situación, los implicados intentaron huir a pie con la menor por una zona montañosa, pero fueron alcanzados por agentes policiales de las Fuerzas Especiales y otras unidades de la PNC.
Posteriormente se logró identificar a los secuestradores como Manuel Más, de 32 años, quien es guatemalteco al igual que Luis Xitumul, de 39 años. Durante la captura también se neutralizó a María Ofelia Galicia, de 19 años, quien tiene nacionalidad salvadoreña.
La pena por secuestro en El Salvador
El delito de secuestro en El Salvador está tipificado en el Artículo 149 del Código Penal y contempla penas de 15 a 20 años de prisión para quienes resulten responsables.
Cuando existen agravantes, como la participación de más de una persona o la existencia de daños contra la víctima, la pena puede aumentar hasta 50 años de cárcel. Las autoridades consideran que la severidad de estas condenas cumple un efecto disuasorio y protege a potenciales víctimas.
*Con información de Infobae