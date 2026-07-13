Capturan a guatemaltecos por el intento de secuestro a una menor en El Salvador

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Los capturados trataron de huir por un área boscosa luego que el vehículo en el que escapaban presentara fallas mecánicas.

La Policía Nacional Civil de El Salvador dio a conocer sobre la captura de tres personas que intentaron secuestrar a una adolescente de 15 años.

Según las primeras investigaciones, la menor habría sido secuestrada por tres sujetos que irrumpieron a mano armada en su vivienda en el cantón El Matazano, en San Juan Opico, La Libertad Centro.

Tras sacarla de su casa, la subieron a un automóvil y escaparon de la escena. Tras el hecho, los familiares denunciaron a la policía y se inició un operativo de búsqueda.

Dos de los capturados son de nacionalidad guatemalteca. (Foto: PNC El Salvador)

Las autoridades localizaron el vehículo utilizado por los presuntos secuestradores, el cual fue abandonado cerca del kilómetro 33.5 de la carretera Panamericana debido a desperfectos mecánicos.

Ante esta situación, los implicados intentaron huir a pie con la menor por una zona montañosa, pero fueron alcanzados por agentes policiales de las Fuerzas Especiales y otras unidades de la PNC.

Posteriormente se logró identificar a los secuestradores como Manuel Más, de 32 años, quien es guatemalteco al igual que Luis Xitumul, de 39 años. Durante la captura también se neutralizó a María Ofelia Galicia, de 19 años, quien tiene nacionalidad salvadoreña.

Los capturados trataron de huir luego que su vehículo de escape presetara fallas mecánicas. (Foto: PNC El Salvador)

La pena por secuestro en El Salvador

El delito de secuestro en El Salvador está tipificado en el Artículo 149 del Código Penal y contempla penas de 15 a 20 años de prisión para quienes resulten responsables.

Cuando existen agravantes, como la participación de más de una persona o la existencia de daños contra la víctima, la pena puede aumentar hasta 50 años de cárcel. Las autoridades consideran que la severidad de estas condenas cumple un efecto disuasorio y protege a potenciales víctimas.

Los capturados deberán responder a la justicia. (Foto: PNC El Salvador)

*Con información de Infobae