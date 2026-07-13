¡Triste adiós! Así despiden a Nidia Bautista (video)

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Seres queridos despiden a Nidia Bautista y acompañan a familiares en el recorrido hacia el cementerio.

Durante la tarde de este lunes 13 de julio, se llevó a cabo el sepelio de Nidia Bautista, la mujer que había sido arrollada por un automovilista en la zona 18, el pasado 28 de junio.

Entre lágrimas y marchas fúnebres, familiares y seres queridos despiden a la mujer de 40 años, quien luchó por su vida durante 14 días.

En el video se puede observar que un grupo de personas se reunió fuera del domicilio donde se realizaron las honras fúnebres de Bautista, para prepararse para el sepelio.

Entre canciones tristes y seres queridos. Así llevan al cementerio a Nidia Bautista, la mujer que fue arrollada en la zona 18.



Video: José Luis Pos/Nuestro Diario pic.twitter.com/S6Tfxw08EP — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) July 13, 2026

Cabe mencionar que la mujer habría sufrido graves lesiones tras haber sido arrollada mientras esperaba a bordo de una motocicleta junto a su pareja en la entrada de la colonia Atlántida, zona 18.

Se conoció que debido al percance, Bautista quedó atrapada debajo del vehículo, siendo arrastrada por varios metros, lo que le causó quemaduras por fricción y la amputación del brazo derecho por debajo del codo.

El fallecimiento ocurrió en el Hospital General de Accidentes "Ceibal", del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ubicado en la zona 4 de Mixco, confirmó el Departamento de Comunicación Social de dicha dependencia.

En otro video se observa cómo los seres queridos, algunos con flores en las manos, despiden a Nidia Bautista y acompañan a familiares en el recorrido hacia el cementerio, mientras los músicos intrepretan: "Amor Eterno".

Entre canciones tristes y seres queridos. Así llevan al cementerio a Nidia Bautista, la mujer que fue arrollada en la zona 18.



Video: José Luis Pos/Nuestro Diario pic.twitter.com/Xf1uy6wNIB — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) July 13, 2026

"Siempre tenía amor para dar"

Durante las honras fúnebres, se realizaron oraciones, expresando consuelo tras la lamentable pérdida.

Un un momento, uno de sus seres queridos agradeció a Dios por el tiempo y privilegio de aprender de Bautista, también expresó que fue una mujer que "siempre tenía amor para dar".

Asimismo, pidieron misericordia ante la tristeza que invade a sus familiares.