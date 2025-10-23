Guatemaltecos Héctor Sandarti y Carlos Guerrero se reúnen

-

Los actores guatemaltecos Héctor Sandarti y Carlos Guerrero se reunieron y plasmaron el momento en una imagen.

Ambos se encuentran en Miami, por cuestiones laborales y aprovecharon para tener una charla. En la imagen ambos aparecen en un restaurante, disfrutando de un aperitivo y cocteles.

¿Hay proyecto?

Se desconoce si se viene algo juntos, sin embargo, unir fuerzas emocionaría a los fans nacionales. "Dos chapines, mil historias, unidos por una pasión: ¡La Televisión!", escribió Guerrero en el post aunque no se especifica si compartirán set.

Héctor Sandarti

El actor, conductor, comediante y cantante guatemalteco hizo una importante carrera a nivel internacional en México y Estados Unidos. A sus veinte años inició su carrera y compuso junto a un compañero de universidad llamado Ivan Vidal, la canción Alguien llora en la ciudad, éxito radial que lo dio a conocer en toda Centroamérica.

En 1992 condujo el programa Así es Guatemala del proyecto Cadena de las Américas de Televisa y un año después ingresa al centro de educación artística de Televisa.

Luego de ser la voz oficial de "Atínale al precio", programa que ocupó los primeros lugares de audiencia, obtuvo el papel de Max en "Dos Niñas de Cuidado", "Vida TV" "Big Brother", "Big Brother VIP", "Hospital el Paisa", todos de Televisa y "Vas o no vas" de Telemundo.

También estuvo en "La hora pico", "Plaza Sésamo", "Hasta que el dinero nos separe", "Como dice el dicho", "Bailando por un sueño", "Renta congelada", "La casa de los famosos", "Quien quiere ser millonario", "el matutino "Hoy día" y "Top Chef".

Carlos Guerrero

El actor y conductor guatemalteco ha formado parte de series populares de Telemundo como "Velvet", donde es Valentín Rubalcaba; "Vuelve a mí", donde es Mario López, también en "Jenni Rivera: Mariposa de Barrio", donde interpreta a Manolo; estuvo en "La Fan" y en "Eva La Trailera".

Integró el programa de TV Azteca Guatemala "Qué Chilero" y fue conductor de varios especiales en el canal.

