Ricardo Arjona revela cómo son sus ensayos

Ricardo Arjona reveló cómo son sus ensayos y mostró algunos de los músicos que lo acompañan.
En sus redes sociales se aprecia el estudio donde se encuentra que, al parecer, está en Antigua Guatemala, además se reveló a algunas mujeres que al parecer lo acompañarán en sus shows. "Gracias por invitarme" dice una de las integrantes del coro.
En el video Arjona aparece vocalizando mientras los músicos ajustan sus instrumentos.
La residencia de Ricardo Arjona iniciará el 31 de octubre y concluirá el 23 de noviembre, más de 15 fechas que se agotaron en cuestión de días.
Al parecer este será un encuentro con la nostalgia ya que el guatemalteco contará anécdotas de vida, su proceso hasta llegar a la fama y las personas que han formado parte de su vida.
