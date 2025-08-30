Guaynaa y Farruko lanzan cover tropical de "Hasta el sol de hoy"

- Guaynaa y Farruko hacen una mezcla única de ritmos latinos. PODRÍA INTERESARTE: Rutina nocturna: Guaynaa y Lele Pons se divierten como padres Las estrellas puertorriqueñas han sorprendido a sus seguidores al lanzar un cover a ritmo tropical que rinde homenaje a la icónica canción originalmente interpretada por Edgar Joel y Anthony Colón. Guaynaa y Farruko fusionan el ritmo latino con la salsa en Hasta el sol de hoy, un sencillo que promete cautivar a los amantes de la música con una letra contagiosa y profunda que captura la esencia del material original. Guaynaa aporta su sello a un tema icónico de Edgar Joel y Anthony Colón. (Foto: X) LEE: Guaynaa sorprende con su llegada a Guatemala Guaynaa ha elegido el tema como parte de su proyecto personal, en el que rinde homenaje a grandes clásicos del género tropical para honrar y mantener viva la esencia de obras. El proyecto de Guaynaa busca mantener viva la esencia tropical. (Foto: X) El objetivo del intérprete de Rebota es poder evidenciar a sus fanáticos que su talento va más allá del reguetón, haciendo una fusión única con la salsa que demuestra su dominio de cualquier género. El sencillo ya está disponible en sus principales plataformas, incluyendo Spotify, YouTube, Apple Music, SoundCloud y Amazon Music.