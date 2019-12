Guía de supervivencia para que tu Grinch no sufra en Navidad

Regalos, reglas, películas y todo lo que necesitas para sobrevivir a las fiestas como campeón.

La temporada se llena de estrés cuando notas que te quedan pocos días para comprar los regalos, tienes miles de fiestas y que no cumpliste tus propósitos del año pasado, pero con esta guía te sentirás mejor.

Música

Para que te vayas poniendo en el mood navideño te recomendamos hacer un playlist con Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas, Baby, it’s cold outside y más.

Películas

Si ya te cansaste de los milagros navideños, las comedias románticas y los dramas familiares, el cine tiene una buena solución. Existen grandes películas de terror que sacan el lado oscuro de la Navidad con historias tenebrosas como: Krampus, The Shining, Eyes Wide Shut o The Nightmare Before Christmas.

Escapada

A veces, lo último que quieres es pasar las fiestas de la misma forma de siempre, la típica cena. Puedes planear un viaje en el interior y explorar Guatemala, esto te alejará de la rutina.

Responder preguntas incómodas

La temporada de fiestas de Navidad también trae consigo a las preguntas más incómodas que te van a hacer tus familiares antes de cerrar el año. No tienes por qué tolerar algo que te está molestando solo porque es tu familia, siempre es bueno hablar las cosas, explicar la situación y pedir, cortésmente y con diplomacia, que te dejen cenar tranquilo.

Los regalos

Si no sabes que regalar a tu sobrino, te recordamos que para los niños le siguen siendo uno de los favoritos y para las niñas todo lo referente de Frozen podrías quedar bien. Los más vendidos en internet se encuentra: minifiguras de Avengers, zoológico de Playmobil, lanzador beyblades, casa moderna de Playmobil, Pokemón y juego de autobuses Tayo.

