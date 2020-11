Guillermo Castillo pide desintegrar el Centro de Gobierno

Castillo solicitó al presidente Giammattei que renuncien en conjunto y solicitó el cierre del Centro de Gobierno.

El vicepresidente Guillermo Castillo informó que pidió al presidente Alejandro Giammattei que renuncien en conjunto, para regresar la gobernabilidad a Guatemala. Además, solicitó el cierre del Centro de Gobierno, dirigido por Miguel Martínez.

Pocos minutos después que el presidente Giammattei descartó vetar el Presupuesto para el 2021, pese a las críticas que ha recibido, el Vicemandatario anunció en una conferencia de prensa donde no hubo preguntas, que pidió al mandatario que ambos renunciaran.

Además, Castillo indicó que sugirió a Presidente desintegrar el Centro de Gobierno, debido a que ha generado demasiadas críticas y rechazo entre la población y, en realidad "no aporta mucho".

"Le he solicitado al Presidente que desintegremos Centro de Gobierno. Hay mucha exigencia ciudadana también y aunque a mi no me afecta creo que es una estructura que le está generando costos extraordinarios y abona muy poco", señaló Castillo.

De igual forma dijo que "muy respetuosamente" le explicó a Giammattei que no se requiere del Centro de Gobierno, pues él tiene comunicación directa con los Ministros de Estado.

"El Presidente tiene comunicación directa con los Ministros, como para que pueda llevar la coordinación adecuada del Gobierno y eso se lo he pedido muy respetuosamente", detalló.

Desde que se creó la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, dirigida por Martínez, la entidad ha sido duramente criticada pues se considera que duplica funciones con la Vicepresidencia, es muy onerosa para el Estado, incluso se le ha señalado como una estructura alterna que relega las funciones de Castillo.