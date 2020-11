Después que el presidente Alejandro Giammattei descartó en cadena nacional vetar el Presupuesto 2021, el vicepresidente Guillermo Castillo ofreció una conferencia de prensa.

El vicepresidente Guillermo Castillo aseguró que sugirió al Presidente Alejandro Giammattei que ambos renuncien al cargo y pidió la renuncia de todos los Ministros de Gobierno, para que después sea evaluada su función.

"Le pedí al Presidente que desintegremos el Centro de Gobierno. A mí no me molesta, pero abona muy poco y no está generando algo extraordinario", dijo en conferencia de prensa. El ofrecimiento de renuncia es conjunto, pero advirtió que Castillo no renunciará sin que Giammattei lo haga.

Como propuesta, señala que tras la renuncia se podría formar una comisión de guatemaltecos notables, liderados por las iglesias católica y evangélica, para proponer una terna ante el Congreso y que los diputados elijan a sus sucesores, en caso de aceptar la renuncia conjunta.

TE PUEDE INTERESAR:

Según Castillo, le pidió a Giammattei que vete el Presupuesto 2021, porque ofreció Gobernar y hay que escuchar a todos los sectores para involucralos en las tomas de decisiones.