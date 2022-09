Guillermo se convierte en el nuevo príncipe de Gales

Guillermo se convertirá en el nuevo príncipe de Gales, anunció este viernes su padre, el rey Carlos III, en la víspera de su proclamación como nuevo soberano del Reino Unido tras la muerte de su madre Isabel II.

"Quiero también expresar mi amor por Enrique y Meghan, quienes continúan construyendo sus vidas en el extranjero», agregó Carlos III en referencia a su otro hijo, en su primer discurso televisado como nuevo rey.

Este no es un título de sucesión automática, por lo que su padre lo nombró y estas serán sus funciones:

El hijo del ahora rey Carlos III, de 40 años, es el heredero al trono británico y debió esperar a ser nombrado príncipe de Gales

El hijo de Lady Di y Carlos asume automáticamente el cargo de la fundación The Prince’s Trust y otras 16 de las que su papá estaba a cargo, también deberá cumplir otras funciones públicas.

"Como mi heredero William hoy asume los títulos que han significado tanto para mi, él me sucede como duque de Cornualles y toma la responsabilidad de que he tomado por más de 5 décadas, hoy estoy orgulloso de hacerlo 'Príncipe de Gales'... el título del cual he sido privilegiado llevar en tanto tiempo de mi vida", dijo Carlos III.

William es conocido por ser reservado y tímido, es amante de deportes como el fútbol y ajeno a los escándalos, su popularidad ha ido creciendo de manera paulatina con los años entre los británicos, hasta el punto de hacer pensar que sería él quien accedería al trono y no su padre. A menudo es comparado con Diana, quien se esforzó en educarle con libertad y en transmitirle la implicación con las causas y los problemas sociales.

El príncipe Guillermo es un hombre comprometido con la lucha contra el cambio climático, también se ha hecho popular su lucha como defensor del futuro de las nuevas generaciones en la web de la Casa Real británica, donde insta a "cambiar el rumbo" y preservar el planeta "para toda la humanidad".

