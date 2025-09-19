Versión Impresa
Habilitan un nuevo paso a desnivel en Mixco (video)

  • Por Geber Osorio
18 de septiembre de 2025, 20:13
Este jueves se habilitó un nuevo paso a desnivel en Mixco. (Foto: captura de video de Neto Bran)

Desde este jueves 18 de septiembre los usuarios pueden transitar por el nuevo paso a desnivel. 

El alcalde de Mixco, Neto Bran, informó que este jueves quedó disponible un nuevo paso a desnivel en dicho municipio.

La obra se encuentra ubicada en la entrada de las Minervas y Lo de Fuentes, en la zona 11 de Mixco.

Esta infraestructura vial beneficiará a miles de vecinos de la localidad que transitan en el sector, aseguró el jefe edil.

"Este paso a desnivel se construyó como medida de mitigación de los parques industriales del sector", indicó Bran.

