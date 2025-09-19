Habilitan un nuevo paso a desnivel en Mixco (video)

Desde este jueves 18 de septiembre los usuarios pueden transitar por el nuevo paso a desnivel.
El alcalde de Mixco, Neto Bran, informó que este jueves quedó disponible un nuevo paso a desnivel en dicho municipio.
La obra se encuentra ubicada en la entrada de las Minervas y Lo de Fuentes, en la zona 11 de Mixco.
Esta infraestructura vial beneficiará a miles de vecinos de la localidad que transitan en el sector, aseguró el jefe edil.
"Este paso a desnivel se construyó como medida de mitigación de los parques industriales del sector", indicó Bran.