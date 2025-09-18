MEM advierte que siguen operando miniestaciones ilegales de combustible

-

Las autoridades piden no utilizar el combustible de estas unidades por representar un peligro.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que siguen operando en distintos departamentos del país las miniestaciones de combustible, las cuales son consideradas ilegales y representan un riesgo para la población.

Datos recopilados por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del MEM, reportan que las miniestaciones referidas, siguen operando en Huehuetenango, Quiché, Chimaltenango y Guatemala.

La dirección ya atendió varias denuncias sobre la comercialización de combustibles despachados en estas canecas industriales, lo cual "atenta contra la seguridad de la población y causa daños ambientales".

Gerson De León, director de la DGH del MEM advirtió sobre los riesgos de utilizar las miniestaciones de combustible. (Foto: MEM / Soy502)

El MEM ya interpuso las denuncias correspondientes para que deducir responsabilidades legales y acompañó al Ministerio de Ambiente y Recursos Natural (MARN), la Policía Nacional Civil (PNC) y las municipalidades involucradas en las inspecciones correspondientes.

Anteriormente, el MEM ya había advertido sobre la presencia de estos dispositivos en Chimaltenango, Sololá y Suchitepéquez.

Piden no utilizarlas

El MEM advirtió que entre los factores que más preocupa es que se desconoce la procedencia del combustible que utilizan, sin certeza de la calidad mínima para ser utilizado con confianza en los automotores.

"En las inspecciones que llevan a cabo nuestros técnicos detectamos que estas ventas están ubicadas en el occidente del país", precisó Gerson De León, director General de Hidrocarburos del MEM.

El funcionario explicó que las miniestaciones en mención, carecen de seguridad industrial, están al aire libre, pueden producir derrames que dañen el ambiente y provocar explosiones, además, las instalaciones eléctricas están expuestas y no cuentan con extinguidores.

La DGH hizo un llamado a los consumidores para no comprar en este tipo de negocios, pues pueden dañar vehículo y el combustible que despachan contener agua, metales y arena, lo cual afecta la calidad del producto.