En Guatemala, en promedio, cada día 119 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia (física, psicológica, económica o sexual), según datos del Ministerio Público.

En su mayoría, son mujeres que no tienen voz, que se quedan en silencio, con miedos, culpas y sin sentirse apoyadas o comprendidas.

Es por ellas, por su vida, que es tan importante y merecen sanar, superar, levantar la mirada y caminar hacia un mejor mañana. Sí, es por nuestras mujeres guatemaltecas por quienes Cerveza Modelo lanza esta campaña, buscando ser un puente y un soporte para darle voz a tantas mujeres que se quedan en la sombra y en el silencio de su dolor.

(Foto cortesía: Cerveza Modelo)

Su iniciativa surge por el Día de la Mujer, como apoyo contra la violencia hacia ellas, invitándolas a no esperar, empoderándolas para que su voz sea escuchada y denuncien si han sido víctimas de algún maltrato o abuso causado por el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas.

Por ello, Cerveza Modelo utilizó su decreto legal: “el exceso en el consumo de este producto causa serios daños a la salud”, al cual pocos le ponemos importancia y logró darle el sentido adecuado y realista de lo que sucede con el exceso del consumo de alcohol.

Recuérdalo bien: “el exceso en el consumo de este producto causa serios daños a la salud, como me pasó a mí, cuando mi esposo llegó borracho y me pegó por no tener relaciones con él, denuncia”.

(Foto cortesía: Cerveza Modelo)

Y si te pasó a ti, no esperes a denunciar y dirígete a la página web: www.comomepasoami.com.gt, comparte tu testimonio como un primer paso para sanar esa herida y descubre que no estas sola, que hay más mujeres sufriendo en el anonimato y esperan empatía.

No olvides utilizar el hashtag: #COMOMEPASÓAMI y súmate a la campaña tomando el control de tu vida.