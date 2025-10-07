Habrá otro derbi: Fechas para las semis de la Supercopa española

-

La Real Federación Española de Futbol ha revelado este martes el calendario de las semifinales de la Supercopa de España, que se celebrarán el próximo año en la ciudad saudí de Yeda. El Barcelona será el encargado de inaugurar la competición, mientras que el atractivo principal será el derbi entre los equipos de Madrid.

Mediante un sorteo se definió el orden de los encuentros. El primer choque lo protagonizarán el Barcelona y el Athletic de Bilbao el próximo 7 de enero. El vencedor de ese duelo avanzará a la gran final programada para el domingo 11.

Por su parte, Atlético de Madrid y Real Madrid medirán fuerzas el jueves 8 del mismo mes. Este enfrentamiento promete emociones, especialmente para los merengues, que buscarán revancha tras la contundente derrota sufrida en el primer derbi de la temporada.

Existe la posibilidad de un clásico entre culés y blancos en la final, un escenario que muchos aficionados esperan con entusiasmo, sobre todo porque en la edición 2025 el Barsa salió campeón. Los cuatro equipos lucharán con todo por el primer título oficial de 2026 en juego.