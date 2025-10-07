Messi a Jordi Alba por su retiro: "¿Quién me dará los pases ahora?"

-

El español Jordi Alba, uno de los mejores laterales izquierdos de los últimos tiempos y gran socio en el campo de Lionel Messi, anunció este martes su retiro del futbol una vez finalice la actual temporada de la MLS con el Inter Miami.

El defensor de 36 años pondrá fin a una gloriosa carrera profesional de 17 años en la que se atiborró de títulos con el FC Barcelona y la selección de España, incluidos los de la Eurocopa de 2012 y la Champions en 2015.

"Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad, porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible, y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones", dijo Alba en un emotivo video en Instagram.

Su partida es sorpresiva, pues había ampliado en mayo su compromiso hasta el final de 2027. Su decisión se debe a razones estrictamente personales y familiares.

El anuncio es un nuevo baldado de agua fría para Las Garzas, luego de que otro español, Sergio Busquets, avisara a finales de septiembre que colgará las botas al término del actual curso.

Fiel amigo

Messi le dedicó un mensaje a Jordi tras confirmar su adiós al futbol. El argentino anotó cientos de goles de la mano de su compañero. "Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí. Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... ¿quién me va a dar los pases atrás ahora?", cerró el 10 argentino.