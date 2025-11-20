Las actividades que podrás disfrutar este fin de semana en la ciudad

-

La Municipalidad de Guatemala presenta su completa agenda cultural y deportiva para el fin de semana, ofreciendo actividades gratuitas para toda la familia.

La ciudad capital se llena de espíritu festivo con la continuidad del Festival Navideño y la inauguración de la Navidad Encantada en el Mapa en Relieve.

Además, destacan eventos como la súper clase de Zumba No Violencia Mujer, el tradicional Baile Santa Rosita y las presentaciones de la Marimba Orquesta en el Parque Centenario, proporcionando recreación familiar y sana convivencia.





Mapa en Relieve se transforma en "Navidad Encantada": ¡Visítalo!.

La Municipalidad de Guatemala invita a las familias a disfrutar de una variada agenda recreativa, cultural y deportiva pensada para todas las edades.

El Festival Navideño continúa llenando de alegría y espíritu festivo el corazón de la capital. El recinto abre sus puertas de 10:00 a 22:00 horas, ofreciendo conciertos, entretenimiento y muchas sorpresas para los visitantes.





Agenda cultural y navideña en Ciudad de Guatemala: Actividades gratis.

Como parte de la Conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el viernes 28 de noviembre se realizará una súper clase de Zumba en el Palacio Municipal (21 calle 7-66, zona 1, Centro Cívico), de 18:00 a 20:00 horas, con el objetivo de promover la salud, la convivencia y el respeto.

El Mapa en Relieve, al final de la avenida Simeón Cañas, en el Hipódromo del Norte, será escenario de dos actividades especiales.

El viernes 29 se celebrará el tradicional Baile de Santa Rosita a las 19:00 horas, mientras que ese mismo día y hasta el 21 de diciembre, el lugar se transformará en una "Navidad Encantada", que recibirá a los visitantes de 15:00 a 22:00 horas con luces, decoración y ambiente familiar.





¿Qué hacer en la capital? Agenda con Marimba, Baile y Exhibición.

La música también será protagonista. El sábado 29, la Marimba Orquesta se presentará en la Concha Acústica del Parque Centenario a las 19:00 horas, prometiendo poner a bailar a grandes y chicos con su característico ritmo guatemalteco.

Más entretenimiento

Quienes deseen disfrutar de juegos y ambiente familiar podrán visitar la Mini Feria en Concepción Las Lomas, zona 16, abierta de 10:00 a 23:00 horas en la calle principal del parque.

Para los amantes del arte y la historia, la Antigua Tipografía Sánchez & De Guise presenta la exposición "De los archivos de Sánchez & De Guise", con material del fondo documental histórico. Las visitas pueden efectuarse el viernes 28 de 8:00 a 16:00 horas y el sábado 29 de 9:00 a 12:00 horas.





¿Qué hacer en la capital? Agenda con Marimba, Baile y Exhibición.

El domingo 30, los más activos podrán participar en los entrenos Run, frente al Palacio de la Loba, a partir de las 6:30 horas. Y para cerrar con broche de oro, la Marimba Orquesta volverá a sonar en la avenida del Cementerio y 25 calle, Plaza El Güipil, a las 19:00 horas.

La Municipalidad de Guatemala invita a toda la población a disfrutar de estos espacios de recreación gratuita, convivencia y cultura, pensados para fortalecer el espíritu comunitario y celebrar juntos la llegada de la época navideña.

