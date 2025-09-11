Qué hacer este fin de semana en la capital: arte y más

-

Vive un fin de semana lleno de arte, lectura, historia y deporte en distintos espacios culturales de Ciudad de Guatemala.

Se acerca el fin de semana y si buscas actividades para hacer y relajarte, pero aún no sabes a donde ir, no te preocupes, aquí te damos algunas opciones entre arte, civismo y talleres, entre otros.

En la Escuela Municipal de Escultura, alumnos de segundo año del curso de experimentación en resina, presentarán, desde el jueves 11 hasta el 3 de octubre en la Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise, 8a. Avenida 12-58.





También hay oportunidad de unirse a actividades deportivas. (Foto: Archivo)

Para el 12 hay varias actividades, en el Museo Nacional de Historia, en la 9a. avenida y 9a. calle, de esta misma zona, de 10:00 a 18:00 horas, se impartirá el Taller participativo Prócer por un día.

Además, a las 11:00 horas se conmemorará el natalicio del expresidente Jacobo Árbenz y a las 14:00 horas la Ceremonia del Encendido de la antorcha.

Otros temas

En La Teca 8a. avenida 12-58, zona 1, de 17:45 a 18:45 Clases de Historia del Arte por Fernanda Flores. En la Casa de la Mujer 12 calle 2-51 zona 3 colonia Orantes de 9:00 a 11:00 horas se tienen charlas de salud con el tema Diabetes.





Se tendrá la participación del Ensamble de marimbas municipales. (Foto: Archivo)

El 13 hay una gran variedad para toda la familia en La Teca, a las 15:00 horas tiene la actividad infantil Exploradores de cuentos entre rimas, adivinanzas y trabalenguas por Encenthada para niños mayores de 4 años.

A las 16:30 el Círculo de estudio Walter Benjamín y la obra de arte, por Trudy Mercadal. A las 17:30 horas, el club de lectura infantil La tribu de las palabras, por Naydelin Cabrera, niños de 7 a 12 años.

Tienes la opción de cerrar el día con tu participación en el Palacio Nacional de la Cultura del Concierto Sábados Clásicos con la presentación del cuarteto primavera, de 16:00 a 17:30 horas.





La Teca cuenta con varios ambientes para la lectura. (Foto: Archivo)

El domingo nuevamente La Teca te abre sus puertas, de 10:30 a 12:00 horas, con el Club de escritores Comparte y corrige tus textos por Daniela López.

Pero si lo tuyo son los deportes a las 6:30 horas se tienen los entrenos Run muniguate Frente al Palacio Municipal 21 calle 6-77 zona 1.

Además, del 1 hasta el 21 está la exposición de IARTE Escultura de alumnos del Centro Municipal Las Rosas, Los Cedros y Centro Tecnológico Los Olivos, de martes a domingo de 8:00 a 16:00 horas en el Mapa en Relieve, final avenida Simeón Cañas zona 2.