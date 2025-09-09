¡Corre por una causa noble! La #WeThe15 regresa a La Antigua Guatemala

-

Si eres de los que le gusta hacer deporte y apoyar causas nobles, tiene una cita en La Antigua Guatemala con la segunda edición de la carrera de atletismo #WeThe15 (Nosotros los 15)

El evento deportivo es organizado por el Comité Paralímpico Guatemalteco (Copag), y se realizará el próximo 21 de septiembre por las calles de la ciudad colonial, con salida y meta en el parque central.

La carrera arranca a las 7:30 de la mañana con recorridos de 5 y 10 kilómetros en categorías masculina y femenina. La invitación está abierta a toda la población, que incluso podrá participar acompañada de sus mascotas.

La carrera abrirá espacio para atletas, aficionados y familias enteras en un ambiente de convivencia. (Foto: Miguel López/Colaborador)

La fiesta atlética busca sensibilizar sobre el 15 por ciento de la población mundial que vive con alguna discapacidad, promoviendo la inclusión y la convivencia a través del deporte.

Los fondos recaudados serán destinados a los proyectos que impulsa el Copag. En su primera edición, celebrada en 2024, participaron 124 corredores y este año se espera duplicar la cifra.

Esta prueba pedestre busca visibilizar al 15 por ciento de la población mundial que vive con alguna discapacidad. (Foto: Miguel López/Colaborador)

Cómo inscribirte

La inscripción tiene un costo de Q100 y puede efectuarse por depósito o transferencia a la cuenta monetaria 009-0002879-5 del banco G&T Continental, detalló Carlos Alberto Barrios, director técnico del Copag.

Quienes no lo hagan con anticipación podrán registrarse el sábado 20, de 9:00 a 16:00 horas, en la expo de la carrera, en el salón de protocolo de la comuna antigüeña, o bien el mismo día del evento, una hora antes de la salida.

Los participantes podrán elegir entre recorridos de 5 o 10 kilómetros por las calles de La Antigua Guatemala. (Foto: Miguel López/Colaborador)

Por su parte, Jorge Luis Rabé, jefe de Deportes del Ayuntamiento, destacó que esta competencia refuerza la imagen de La Antigua Guatemala como un escenario idóneo para actividades deportivas con impacto social y cultural.