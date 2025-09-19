¿Qué hacía un actor de "El Cartel de los Sapos" en el Congreso?

-

Lucho Velasco, un actor de narcoseries, estuvo este jueves en el Congreso, junto a varios diputados.

La presencia del actor colombiano Luis Alfredo Velasco, más conocido como Lucho Velasco, sorprendió a trabajadores y visitantes del Congreso, este jueves 18 de septiembre.

Reconocido por interpretaciones en series como "El cartel de los sapos", el artista acompañó a diputados del bloque Cabal en la presentación de una iniciativa de ley que busca incentivar el cine en Guatemala.

El actor conocido como "Lucho Velasco" (primero a la izquierda), durante la presentación de la iniciativa de ley para la promoción de la cinematografía nacional. (Foto: Congreso)

Entre otros aspectos, la propuesta plantea la creación del Instituto Nacional de Cinematografía, como dependencia del Ministerio de Cultura y Deportes, el cual tendría que administrar un registro de las obras producidas en el país, por mencionar una de sus funciones.

Los recursos para el funcionamiento de tal instancia, se concentrarían en un fondo nacional, al cual se le tendría que asignar un presupuesto anual, según la iniciativa.

Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, publicó un video junto al actor, y ahí refieren los beneficios económicos, laborales y turísticos de contar con una ley de esa naturaleza.

El cine nos hace soñar y explorar nuevos mundos, ahora nos llevará a un nivel de competencia internacional a través de la Ley para la Promoción, Protección y Desarrollo de la Cinematografía Nacional que promovimos hoy.

Las visitas del actor a Guatemala

Esta no es la primera vez que se ve a Lucho Velasco junto a un diputado de Cabal. En septiembre del año pasado, Luis Aguirre presumió en las redes sociales su encuentro con el actor, con quien compartiría una amistad.