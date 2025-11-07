Versión Impresa
¡Pepe en Guatemala! El exjugador del Real Madrid es visto en el país (video)

  • Por Geber Osorio
06 de noviembre de 2025, 23:00
Pepe fue visto este jueves en el Aeropuerto Internacional La Aurora. (Foto: captura de video)

Pepe fue visto este jueves en el Aeropuerto Internacional La Aurora. (Foto: captura de video)

El reconocido exdefensa del Real Madrid, Pepe, generó revuelo tras ser captado en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala este jueves.

El exjugador del Real Madrid, Képler Laveran Lima Ferreira, más conocido como "Pepe", fue visto este jueves 6 de noviembre en el territorio guatemalteco.

Un fanático de dicho club español, logró captar las imágenes del momento exacto en que el exdefensa se encontraba en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Esto debió a que hizo escala en el país, ya que se dirigía hacia El Salvador, donde disputará el próximo sábado 8 de noviembre un partido de leyendas.

Se trata del Clásico de Leyendas, en el que se enfrentarán exfiguras del Real Madrid y el Barcelona.

Vea el video:

@farahnduleando Gracias a nuestro amigo @Josepher fanático del Real Madrid por la cobertura en el Aeropuerto La Aurora , Pepe se dirige al partido El clásico de las Leyendas que se jugará en El Salvador en el estadio ️ Mágico González #Farahnduleando #realmadrid #barcelonavsrealmadrid @Real Madrid C.F. ♬ sonido original - farahnduleando

