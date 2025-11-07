¡Pepe en Guatemala! El exjugador del Real Madrid es visto en el país (video)

El reconocido exdefensa del Real Madrid, Pepe, generó revuelo tras ser captado en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala este jueves.
OTRAS NOTICIAS: ¿Le tiene miedo? Técnico de Panamá habla del estadio de El Trébol
El exjugador del Real Madrid, Képler Laveran Lima Ferreira, más conocido como "Pepe", fue visto este jueves 6 de noviembre en el territorio guatemalteco.
Un fanático de dicho club español, logró captar las imágenes del momento exacto en que el exdefensa se encontraba en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Esto debió a que hizo escala en el país, ya que se dirigía hacia El Salvador, donde disputará el próximo sábado 8 de noviembre un partido de leyendas.
Se trata del Clásico de Leyendas, en el que se enfrentarán exfiguras del Real Madrid y el Barcelona.