¿Le tiene miedo? Técnico de Panamá habla del estadio de El Trébol

Thomas Christiansen, técnico de la Selección de Panamá, no teme jugar ante Guatemala en el estadio de El Trébol, al contrario le parece una linda cancha que puede motivar a sus jugadores.

Así lo dijo en la conferencia de prensa que ofreció el jueves antes del trascendental partido con la Bicolor por la eliminatoria mundialista.

"Todo un país, toda la selección nos jugamos esa clasificación al Mundial, los 25 jugadores es porque quiero verlos en esa competencia, con esa hambre, quiero que demuestren que digan porque quieren estar allí", señala Thomas Christiansen.

¿A favor o en contra de jugar en El Trébol? "Ni a favor o en contra. Lo que sí que nos motiva es el jugar en un estadio con ruido, no nos gusta jugar en un estadio con las gradas frías. Y hemos vivido esta situación en otros momentos, el Cuscatlán, el Estadio Saprissa, y esto es algo que motiva al jugador. Lo cierto es que yo hice la visoria y la verdad es que no está nada mal", afirmó.

El hispano-danés confía en obtener el boleto mundialista. Tengo mucha fe en el equipo, en el cuerpo técnico, de que hemos preparado de la mejor manera los partidos y que los jugadores van a poder dar el máximo rendimiento sobre el terreno de juego y eso nos tiene que dar la victoria y la clasificación".