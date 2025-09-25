Hallan reptiles en Mixco, entre ellos una cría de cocodrilo (video)

-

Entre los reptiles hallados estaba un cocodrilo de 3 semanas.

La Policía Municipal Forestal de la Municipalidad de Mixco fue alertada por una serpiente y un cocodrilo americano hallados en una vivienda en la zona 9 de Mixco.

Tras el rescate, la Dirección Regional Metropolitana del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) recibió una cría de cocodrilo que pertenece a la familia Crocodylidae (Crocodylus acutus).

El ejemplar es de aproximadamente 3 semanas, el cual permanecerá en cuidados para luego ser liberado en su hábitat natural.

(Foto: Policía Municipal Forestal de la Municipalidad de Mixco)

La serpiente rescatada también fue entregada al CONAP.

La Policía Municipal Forestal de la Municipalidad de Mixco rescató una serpiente en la zona 9 de Mixco dentro de una vivienda.



Separados de su familia

Según las autoridades, cada año miles de animales silvestres son arrancados de su hábitat, separados de sus familias, encerrados en cajas, jaulas o costales, y transportados en condiciones inhumanas.

Muchos no sobreviven al viaje y los que lo hacen, llegan con fracturas, infecciones, desnutrición o traumas irreversibles.

Esta es la realidad brutal del tráfico ilegal de fauna silvestre.

Es por que ello que el CONAP insiste a la población en decir no al tráfico y comercio ilegal de fauna silvestre, además a denunciar a quienes se dedican y promueven estas actividades ilegales.