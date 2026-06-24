Hallan a una persona sin vida y con señales de violencia dentro de una vivienda

Las autoridades investigan el hecho criminal ocurrido en la colonia La Arenera.
OTRAS NOTICIAS: Lluvias 2026: Más de 9 mil personas han resultado afectadas
El cuerpo de una persona fue hallado sin vida dentro de una vivienda en la manzana “K“ de la colonia La Arenera, en la parte baja de la zona 21 capitalina.
Bomberos Municipales arribaron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, además de presentar señales de violencia.
Se trata de Allan Hernandez, de 30 años, quien tenía signos de tortura y estaba amordazado.
La vivienda en la que fue encontrado este hombre, es de habitaciones de alquiler.
La Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra en el lugar a la espera del Ministerio Público (MP) para investigar las causas del crimen e identificar a la víctima.
*Con información de Oscar Rivas/Colaborador