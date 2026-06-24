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Hallan a una persona sin vida y con señales de violencia dentro de una vivienda

  • Por Geber Osorio
23 de junio de 2026, 21:09
Ciudad de Guatemala
La víctima habría muerto de manera violenta dentro de una vivienda. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

La víctima habría muerto de manera violenta dentro de una vivienda. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Las autoridades investigan el hecho criminal ocurrido en la colonia La Arenera.

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El cuerpo de una persona fue hallado sin vida dentro de una vivienda en la manzana “K“ de la colonia La Arenera, en la parte baja de la zona 21 capitalina.

Bomberos Municipales arribaron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, además de presentar señales de violencia.

Se trata de Allan Hernandez, de 30 años, quien tenía signos de tortura y estaba amordazado.

La víctima fue hallada dentro de un inmueble. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)
La víctima fue hallada dentro de un inmueble. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

La vivienda en la que fue encontrado este hombre, es de habitaciones de alquiler.

La Policía Nacional Civil (PNC) se encuentra en el lugar a la espera del Ministerio Público (MP) para investigar las causas del crimen e identificar a la víctima.

*Con información de Oscar Rivas/Colaborador

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