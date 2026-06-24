Lluvias 2026: Más de 9 mil personas han resultado afectadas

Nueve personas han muerto durante las distintas emergencias ocasionadas por la actual temporada de lluvias.
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Hasta este martes 23 de junio, la época lluviosa 2026 en Guatemala, ha ocasionado 582 emergencias asociadas a la caída de árboles, inundaciones, fuertes vientos, deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes, según indicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Como resultado de estos eventos, se ha reportado 9,130 personas afectadas, de las cuales 3,138 han sido evacuadas y 117 albergadas. Además, nueve han fallecido, tres han resultado heridas y seis fueron hospitalizadas.
Mientras que, 1,919 inmuebles han sido perjudicados, siendo 187 con daños leves, 1,644 con daños moderados y 88 con daños severos, según detalló la Conred..
Los departamentos con mayor número de emergencias reportadas son Alta Verapaz, Guatemala, Quiché y Chiquimula.
Ante cada situación, la Conred en sus distintos niveles desarrolla Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), para identificar afectaciones y gestionar de manera oportuna la asistencia necesaria para las comunidades afectadas, en cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta, explicaron.
Las autoridades le recomiendan a la población mantenerse informada a través de sus cuentas oficiales, identificar áreas seguras dentro de sus comunidades, no cruzar ríos crecidos o calles inundadas y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades locales, cuerpos de socorro o al número 119.