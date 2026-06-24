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Lluvias 2026: Más de 9 mil personas han resultado afectadas

  • Por Geber Osorio
23 de junio de 2026, 18:18
Más de 1,900 inmuebles han sufrido daños por la época lluviosa. (Foto: Cortesía)

Más de 1,900 inmuebles han sufrido daños por la época lluviosa. (Foto: Cortesía)

Nueve personas han muerto durante las distintas emergencias ocasionadas por la actual temporada de lluvias.

OTRAS NOTICIAS: Video: Personas arriesgan sus vidas tras crecida de río en San Miguel Petapa

Hasta este martes 23 de junio, la época lluviosa 2026 en Guatemala, ha ocasionado 582 emergencias asociadas a la caída de árboles, inundaciones, fuertes vientos, deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes, según indicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Como resultado de estos eventos, se ha reportado 9,130 personas afectadas, de las cuales 3,138 han sido evacuadas y 117 albergadas. Además, nueve han fallecido, tres han resultado heridas y seis fueron hospitalizadas.

Mientras que, 1,919 inmuebles han sido perjudicados, siendo 187 con daños leves, 1,644 con daños moderados y 88 con daños severos, según detalló la Conred..

Los departamentos con mayor número de emergencias reportadas son Alta Verapaz, Guatemala, Quiché y Chiquimula.

Los derrumbes son parte de las emergencias que más han sido atendidas por las intensas lluvias. (Foto: Conred)
Los derrumbes son parte de las emergencias que más han sido atendidas por las intensas lluvias. (Foto: Conred)

Ante cada situación, la Conred en sus distintos niveles desarrolla Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), para identificar afectaciones y gestionar de manera oportuna la asistencia necesaria para las comunidades afectadas, en cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta, explicaron.

Las autoridades le recomiendan a la población mantenerse informada a través de sus cuentas oficiales, identificar áreas seguras dentro de sus comunidades, no cruzar ríos crecidos o calles inundadas y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades locales, cuerpos de socorro o al número 119.

Los dos departamentos más afectados son Alta Verapaz y Guatemala. (Imagen: Conred)
Los dos departamentos más afectados son Alta Verapaz y Guatemala. (Imagen: Conred)

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