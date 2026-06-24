Lluvias 2026: Más de 9 mil personas han resultado afectadas

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Nueve personas han muerto durante las distintas emergencias ocasionadas por la actual temporada de lluvias.

Hasta este martes 23 de junio, la época lluviosa 2026 en Guatemala, ha ocasionado 582 emergencias asociadas a la caída de árboles, inundaciones, fuertes vientos, deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes, según indicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Como resultado de estos eventos, se ha reportado 9,130 personas afectadas, de las cuales 3,138 han sido evacuadas y 117 albergadas. Además, nueve han fallecido, tres han resultado heridas y seis fueron hospitalizadas.

Mientras que, 1,919 inmuebles han sido perjudicados, siendo 187 con daños leves, 1,644 con daños moderados y 88 con daños severos, según detalló la Conred..

Los departamentos con mayor número de emergencias reportadas son Alta Verapaz, Guatemala, Quiché y Chiquimula.

Los derrumbes son parte de las emergencias que más han sido atendidas por las intensas lluvias. (Foto: Conred)

Ante cada situación, la Conred en sus distintos niveles desarrolla Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), para identificar afectaciones y gestionar de manera oportuna la asistencia necesaria para las comunidades afectadas, en cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta, explicaron.

Las autoridades le recomiendan a la población mantenerse informada a través de sus cuentas oficiales, identificar áreas seguras dentro de sus comunidades, no cruzar ríos crecidos o calles inundadas y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades locales, cuerpos de socorro o al número 119.