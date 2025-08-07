Hallan los cuerpos de una madre y su hijo con señales de tortura en Huehuetenango

-

Los cuerpos de madre e hijo, fueron hallados con señales de tortura y en estado de descomposición.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan a adolescente desaparecido con Alerta Alba Keneth activa en Chimaltenango

El lunes 4 de agosto, un joven de 19 años junto a su primo descubrieron los cuerpos de una mujer junto a su hijo en avanzado estado de descomposición en una vivienda ubicada en la zona 4 de un municipio de Huehuetenango.

Las víctimas fueron identificadas como Sucely Anay Hernández de 39 años y Oscar Arnoldo Hernández Hernández de 9 años. Ambos cuerpos presentaban signos de tortura y avanzado estado de descomposición.

Sucely Anay Hernández fue hallada sin vida junto a su hijo de 9 años con señales de tortura y avanzado estado de descomposición en Huehuetenango. (Foto: El Sol de Huehue)

El Hallazgo

Uno de los jóvenes era el hijo mayor de la mujer fallecida quien llegó a la vivienda preocupado por la falta de comunicación con su madre y su hermano menor; pues la familia llevaba varios días sin saber nada de ellos.

Al no obtener respuesta tras tocar varias veces la puerta, el primo decidió trepar un muro para acceder al primer nivel que alquilaba su tía. El joven desde el momento que ingresó a la propiedad detectó un olor intenso y ante cualquier sospecha sugirió alertar a la Policía Nacional Civil (PNC).

Con la presencia de los agentes de la PNC y del dueño de la propiedad, se ingresó a la vivienda donde hallaron señales de disturbios en el interior.

Según la información preliminar se indicó que debajo de un "bulto de ropa" salía una mano que presentaba heridas como cortadas que resultó ser del cuerpo de Sucely.

Ante el hallazgo el hijo de la víctima junto a su primo empezaron a buscar al niño por toda la casa. Sin embargo, minutos después, descubrieron el cuerpo de Oscar entre dos colchones de una cama con evidentes señales de tortura.

Investigación

El Ministerio Público (MP) inició las diligencias y estimó que la muerte de ambas víctimas ocurrió aproximadamente 20 días antes del hallazgo.

Según familiares, Sucely recientemente había vendido una motocicleta y poseía Q35 mil en efectivo. Además, reportaron la desaparición de dos motocicletas, una de ellas de alta gama.

Asimismo señalaron que la víctima tenía una pareja sentimental, cuyo paradero es desconocido hasta el momento.

Debido a las condiciones en que fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) inició pruebas de ADN para confirmar la identidad de las víctimas.

(Foto: Nuestro Diario/Archivo)

El Inacif indicó que al menos se espera que los resultados estén disponibles en un plazo de hasta tres meses.

Hipótesis

Según las investigaciones se puede tratar de un robo ya que familiares no localizaron el dinero en efectivo y una motocicleta.

OTRAS NOTICIAS: Capturan a hombre que incendió la casa de su progenitora en El Progreso