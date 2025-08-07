Versión Impresa
Capturan a hombre que incendió la casa de su progenitora en El Progreso

  • Por Susana Manai
07 de agosto de 2025, 06:29
El sujeto fue entregado a las autoridades por los vecinos, quienes intentaban agredirlo físicamente en el momento de su detención. (Foto ilustrativa: istock)

El incidente ocurrió cuando la madre negó darle dinero para ingerir bebidas alcohólicas. 

En el barrio Guaytán Arriba, ubicado en el municipio de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, agentes de la comisaría 53 capturaron a Rolendio "N", de 35 años, luego de que un grupo de vecinos lo retuviera al descubrirlo rociando gasolina y provocando un incendio en la vivienda de su madre. 

Vecinos que se percataron del hecho intentaron vapulear al capturado. (Foto: PNC)
Según el testimonio de la propietaria del inmueble, el incidente ocurrió después de que ella se negara a entregarle dinero a su hijo, quien llevaba varios días consumiendo bebidas alcohólicas.

El sujeto fue entregado a las autoridades por los vecinos, quienes intentaban agredirlo físicamente en el momento de su detención.

