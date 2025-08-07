Hallan dos cuerpos junto a un altar de la Santa Muerte en Villa Nueva

En el interior de la vivienda se encontró un altar de la Santa Muerte.
Dos cuerpos, atados de pies y manos, fueron localizados en una vivienda ubicada en la manzana C, lote 1, zona 12 de Villa Nueva.
Vecinos del lugar alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes al llegar se encontraron con la trágica escena.
Las dos víctimas tenían un torniquete en el cuello y señales de violencia.
Las autoridades identificaron a los dos fallecidos como Osman Roberto de 31 años y Carlos Eduardo de 26 años, ambos de apellidos Juárez Sánchez.
Además, al inspeccionar el interior de la vivienda, se encontraron con un altar de la Santa Muerte.
Hasta ahora siguen las investigaciones en el lugar de los hechos.