Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Hallan dos cuerpos junto a un altar de la Santa Muerte en Villa Nueva

  • Por Jessica González
07 de agosto de 2025, 16:38
Junto a los cuerpo se encontraba un altar de la Santa Muerte. (Foto: Nuestro Diario)

Junto a los cuerpo se encontraba un altar de la Santa Muerte. (Foto: Nuestro Diario)

En el interior de la vivienda se encontró un altar de la Santa Muerte.

OTRAS NOTICIAS: Hombres irrumpen una vivienda y asesinan a niñera y a menor de 4 años

Dos cuerpos, atados de pies y manos, fueron localizados en una vivienda ubicada en la manzana C, lote 1, zona 12 de Villa Nueva.

Vecinos del lugar alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes al llegar se encontraron con la trágica escena.

Escena del crimen. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Escena del crimen. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Las dos víctimas tenían un torniquete en el cuello y señales de violencia.

Las autoridades identificaron a los dos fallecidos como Osman Roberto de 31 años y Carlos Eduardo de 26 años, ambos de apellidos Juárez Sánchez.

Un altar de la Santa Muerte fue encontrado en el interior de la casa. (Foto: Nuestro Diario)
Un altar de la Santa Muerte fue encontrado en el interior de la casa. (Foto: Nuestro Diario)

Además, al inspeccionar el interior de la vivienda, se encontraron con un altar de la Santa Muerte.

Hasta ahora siguen las investigaciones en el lugar de los hechos. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar