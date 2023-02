¡Una en dos millones! Hallan una extraña langosta azul

El hallazgo del raro crustáceo azul ha sorprendido ya que la probabilidad de encontrarlo de es una en dos millones

Un pescador describió el desembarco de una rara langosta azul en Belfast Lough en Irlanda como la captura de su vida. Algunos biólogos marinos han estimado las probabilidades de atrapar una langosta azul en alrededor de dos millones a uno.

Stuart Brown, de 28 años, de Bangor, Co Down, declaró al medio The Irish News que no podía creer lo que veía cuando sacó una de sus trampas para langostas sobre la cubierta de su bote, el Huntress, el viernes pasado. "Estábamos sentados en unos 50 a 60 pies de agua y salió la cuarta olla", recordó.

"En cierto modo lo vi, pero creo que pensé, 'es solo una langosta'. Se podía oír el movimiento de la cola. "Deslicé la olla hacia el tripulante que la levantó y él hizo un comentario: 'Eso es muy azul'. "Lo miré y dije: 'Sí, no hay problema', pero luego lo miré de nuevo y dije: 'Eso es demasiado azul', describe Brown.

Stuart Brown, quien encontró a la langosta azul. (Foto: Redes sociales)

"Obtendrías langostas que no se ven normales, serían un poco más marrones o más rojas, algo diferente con ellas, pero nada tan extremo. "Busqué en Google para ver qué tan raro era, y tenía una posibilidad entre dos millones de atraparlo", explicó.

La olla había estado en las aguas cerca del faro Blackhead en la costa norte de Belfast Lough. El hombre, que ha estado pescando desde los 11 años, dijo que la langosta azul brillante estaba justo por debajo del tamaño permitido para mantener, por lo que, después de tomar algunas fotografías del raro crustáceo, tuvo que devolverlo al agua.

"Nunca he visto uno, otros pescadores con los que he hablado que son mucho mayores que yo dijeron lo mismo, que nunca habían visto ninguno, así que es una sorpresa para todos que haya llegado a la costa este. ," él dijo.

Otra vista de la langosta azul, que luego fue devuelta al agua. (Foto: Redes Sociales)

"Todavía está en el lago en algún lugar, nadando tan feliz como puede ser. Con suerte, si alguien más lo atrapa, también lo devolverá", externó. Brown es accionista de la empresa de venta al por mayor de productos del mar Seafresh de Co Down, que vende cangrejos y langostas en todo el Reino Unido y Europa continental.

Dijo que la langosta azul ahora se ha agregado a la lista de "cosas extrañas y maravillosas" que ha visto en el mar. "Nunca sabes lo que va a pasar", dijo. "Todos los días sales y podrías pasar un año o dos años y surge lo mismo y simplemente continúas y luego, un día al azar, algo completamente diferente simplemente aterriza en la plataforma y simplemente lo miras y dices: ' ¿Qué más hay ahí abajo que aún no sabemos, qué más queda por salir?'".

* Con información de The Irish News