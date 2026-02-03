Hallan sangre en casa de madre guatemalteca y sus hijos desaparecidos en EE. UU.

-

La familia pudo haber salido de manera violenta ante un posible secuestro.

EN CONTEXTO: Madre guatemalteca y sus dos hijos están desaparecidos en Estados Unidos

Autoridades del condado de Mobile, Alabama, Estados Unidos, revelaron más detalles de la investigación relacionada con la desaparición de una madre guatemalteca y sus dos hijos, vistos por última vez el pasado 30 de enero en su vivienda, en Theodore.

El alguacil Paul Burch dijo que en la casa "había sangre, aunque no en grandes cantidades", además de un colchón desaparecido, ropa tirada y objetos personales intactos. "Eso siempre es preocupante, pero mantenemos la esperanza de encontrarlos con vida", afirmó.

También indicó que no había señales de entrada forzada y que teléfonos celulares, dinero y tarjetas quedaron en el lugar, lo que refuerza la sospecha de que la familia salió bajo circunstancias inusuales.

Las víctimas han sido identificadas como Aurelia Choc Cac, de 40 años, su hija Niurka Zuleta Choc, de 17, estudiante de secundaria, y Anthony García Choc, de 2 años. Las dos primeras son guatemaltecas y el pequeño nació en EE. UU.

La guatemalteca Aurelia Choc Cac y sus hijos Niurka Zuleta Choc y Anthony García Choc, están desaparecidos desde el pasado 30 de enero, en Estados Unidos. (Foto: MSCO)

"En peligro extremo"

Burch señaló que los investigadores creen que la familia "está en peligro extremo" y analizan videos de vigilancia, marcas de neumáticos y otros indicios como parte de la búsqueda.

Asimismo, el alguacil confirmó que Juan Antonio García, expareja de la madre y sospechoso inicial, fue descartado tras corroborarse su coartada. "Ha sido, al menos por ahora, excluido", dijo.

Las autoridades pidieron apoyo de la comunidad para localizarlos y exhortaron a cualquier persona con información a comunicarse con la Oficina del Alguacil del Condado de Mobile al teléfono (+1) 251-574-8633.

Las autoridades estadounidenses investigan y analizan los indicios. (Foto: Lagniappe Daily)

*Con información de AL.com y Fox News