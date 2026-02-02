Madre guatemalteca y sus dos hijos están desaparecidos en Estados Unidos

-

De manera preliminar se presume que la familia fue secuestrada.

La Oficina del Alguacil del Condado de Mobile (MSCO), Alabama, Estados Unidos, emitió un boletín de búsqueda para una mujer y sus dos hijos menores de edad, quienes se presume fueron secuestrados tras hallar indicios de una pelea dentro de su vivienda.

Se trata de Aurelia Choc Cac, de 40 años; su hija Niurka Zuleta Choc, de 17; y su hijo Anthony Garcia Choc, de 2, a quienes se les vio por última vez el viernes 30 de enero, aproximadamente a las 15:00 horas locales, en la cuadra 9000 de Ben Hamilton Road.

Investigadores señalaron que al inspeccionar la casa de la familia encontraron signos de lucha, por lo que consideran que no se fueron por voluntad propia y que están en peligro inminente.

Aurelia Choc y sus hijos Niurka y Anthony está desaparecidos desde el pasado 30 de enero. (Foto: MSCO)

Las autoridades identificaron a Juan Antonio Garcia, de 30 años, como persona de interés, aunque no han revelado su relación con el caso. No obstante, trascendió que el hombre sí tendría vínculos con los desaparecidos y tiene un pasado en Amarillo, Texas.

Oficialmente no se ha confirmado la nacionalidad de las víctimas, pero en redes sociales la madre ha sido identificada como guatemalteca.

La MSCO pidió a la población que reporte cualquier dato que ayude a encontrar a Aurelia y sus hijos. Para ello se habilitó el teléfono (+1) 251-574-8633.

Las autoridades señalaron que Juan Antonio Garcia es sospechoso de la desaparición de la familia. (Foto: MSCO)

*Con información de MSCO y Fox News