Identifican a adolescente que fue arrastrada por el río Las Vacas

La víctima se encontraba desaparecida desde el sábado 13 de septiembre.

Como Daralin Rocío Moreno Morales, de 14 años, fue identificada la joven que tenía activa una Alerta Alba Keneth por desaparición.

La adolescente fue vista por última vez en las cercanías del río Las Vacas junto a otras dos personas que también fueron arrastrados por una correntada, pero lograron ser rescatados con vida.

(Imagen: Alba Keneth)

El cuerpo de la menor fue localizado en las cercanías de una hidroeléctrica, a varios kilómetros del punto donde se reportó su desaparición. Su padre, José Luis Moreno, acudió al lugar y realizó el reconocimiento.

El cuerpo de Daralin fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se practicará la autopsia correspondiente para establecer la causa exacta de muerte.

(Foto: Alerta Alba Keneth)

Localizan cuerpo de menor

Tras casi cuatro días de búsqueda, cuerpos de socorro localizaron este martes 16 de septiembre el cuerpo de la adolescente que había sido arrastrada por el río bajo el puente El Incienso, ubicado entre la zona 3 y 7 capitalina.

La menor de 14 años fue localizada en la presa del río La vacas.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Los elementos del equipo de rescate hombres rana nadaron 250 metros aproximadamente para llegar al lugar donde se encontraba la víctima para llevarla a la orilla.

Además, indicaron que con el equipo de patrulla de rescate se realizó la extracción del cuerpo a la superficie donde el personal del Ministerio Público (MP) realiza las diligencias que corresponden.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Arrastrados por el río

El sábado 13 de septiembre, Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre tres personas que habían sido arrastradas por la corriente del río bajo el puente El Incienso.

Durante el operativo de rescate, una mujer de 22 años y un adolescente de 13 fueron encontrados con vida y trasladados a un centro asistencial.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se encontraban recolectando material de reciclaje cuando fueron sorprendidas por la corriente.