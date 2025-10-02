Halo solar sorprende a los guatemaltecos este jueves 2 de octubre

Un espectacular fenómeno en el cielo fue captado esta mañana de jueves.
Un halo solar fue visto en el cielo y varios guatemaltecos pudieron observarlo en todo su esplendor.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este efecto se produce cuando el calor es intenso y suele aparecer previo a una fuerte lluvia.
¿Cómo se forma un halo?
La aparición de una mínima cantidad de agua en la atmósfera atraviesa los rayos del Sol formando el anillo que muchas veces también luce como un arcoíris con tonalidades rojas, verdes, azules o doradas.