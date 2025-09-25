Hansi Flick defiende a Joan García tras el error que obligó a la remontada del Barsa

-

Tras el fallo de Joan García, que obligó al Barcelona buscar la remontada de visita contra Real Oviedo, el técnico Hansi Flick salió a respaldar al guardameta.

"Es el estilo que queremos que juegue, y puede pasar. Es un portero fantástico... un error y ellos lo aprovechan, pero así es el futbol", agregó el timonel blaugrana.

Barcelona se impuso 3-1 al recién ascendido Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, en el cierre de la sexta jornada de La Liga española, tras remontar un gol en contra, por lo que el equipo culé duerme segundo a dos puntos del líder Real Madrid.

Con un tremendo disparo desde 40 metros, antecedido por un error del arquero Joan García, Alberto Reina adelantó al conjunto asturiano.

El guardameta intentó conservar la posesión, salió de su área y terminó entregando el esférico a Reina, que preparó la pierna para mandarlo desde lejos al fondo de la red, al minuto 33.

Tras la reanudación, el Barsa no fluía, pero un latigazo de Ferran Torres obligó a Escandell a realizar un paradón. Sin embargo, el despeje acabó cerca de Eric García (56), quien anotó sin oposición.

Poco después, un remate de cabeza de Lewandowski (70) tras un centro del neerlandés Frenkie de Jong puso por delante a los catalanes.

También por alto marcó Araújo después de un saque de esquina para sentenciar el triunfo culé en el 88.

Sobre la reacción de sus pupilos, el alemán apuntó: "En la segunda parte, dije a mi equipo que teníamos que continuar, que teníamos que jugar con calma, estar convencidos de jugar con el balón, y lo hicimos bien".

Con este triunfo, los de Hansi Flick suman 16 unidades y sigue la estela del Real Madrid (pleno de 18 puntos), que venció el martes por 4-1 al Levante en el estadio Ciutat de Valencia.