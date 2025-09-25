¡Menos boletos y físicos! Así será la venta de entradas para partidos de la Selección

-

Representantes de la Federación Nacional de Fútbol revelaron detalles sobre los boletos para los juegos de eliminatorias mundialistas en El Trébol.

Los juegos de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 tendrán menor aforo para recibir a Surinam y Panamá.

Luego de cambiar la sede del estadio Cementos Progreso hacia el Manuel Felipe Carrera, representantes de la Federación Nacional de Fútbol acudieron a una citación con el diputado José Chic, de la bancada VOS, donde explicaron detalles sobre el boletaje y la forma en la que se pondrán a la venta.

Según uno de los representantes de la Fedefut, el estadio cuenta con una capacidad de 7,800 espacios, pero por recomendación de seguridad de la FIFA, se debe reducir un 10% al aforo, por lo que se contarán con 7,000 espacios.

De estos, 2,000 entradas se destinarán a patrocinadores y 5,000 saldrán a la venta.

Pese a contar con cuatro localidades, para estos eventos solo se contarán con General, Tribuna y Preferencia.

Aunque aún no se han establecido los costos, estos podrían estar en Q350 la general, Q600 la preferencia y Q1000.

¿Dónde se venderán?

La venta de entradas aún se encuentra en análisis para determinar que boletera emitirá las entradas.

Sin embargo, para esta ocasión se pondrán a la venta los boletos de forma física durante una semana en una agencia bancaria patrocinadora y de tener un remanente, se podrán adquirir de forma digital.

En cuanto a la señal para ver el encuentro, los representantes de la Federación explicaron que los derechos de transmisión pertenecen a FIFA, quien los vende a una empresa de Estados Unidos, la cual revende la señal hacia la empresa interesada en el país.