"Harry Potter y la piedra filosofal" regresará al cine por su 25 aniversario

Warner Bros prepara un mágico aniversario por el filme.
La primera película basada en el libro de J.K. Rowling, que marca el inicio de la saga que culminó en 2011, volverá a estrenarse en cines para conmemorar el 25 aniversario que cumplirá en 2026.
Warner Bros tiene grandes planes para celebrar el filme que comenzó su franquicia cinematográfica más exitosa, Harry Potter y la piedra filosofal.
Según lo informado por Deadline, la empresa reestrenará la primera cinta en las salas de cine de todo el mundo, como parte de su celebración que tendrá un año de duración.
Además, la compañía ha revelado que presentará un nuevo diseño de logotipo que "evoca el brillo mágico de un Patronus, ocupará un lugar destacado en las líneas de productos nuevas y existentes, así como en atractivas activaciones en tiendas".
El festejo forma parte de su estrategia para promocionar la nueva serie que llegará a la plataforma de Max en 2027 y atraer a nueva audiencia.