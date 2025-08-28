Hay parqueos y rutas alternas para la Carrera 21k

-

A partir de las 7:00 horas del domingo, las calles de la ciudad se llenarán de colores, alegría y espíritu competitivo cuando se dé el banderazo de salida de la 21K, con la participación de miles de atletas

Para que su estadía en la competencia sea más segura y cómoda, la Municipalidad de Guatemala dio a conocer lugares donde se habilitarán parqueos para los vehículos.

El Gran Centro Comercial de la zona 4 cuenta con 270 estacionamientos que estarán disponibles de forma gratuita. El Centro Comercial Plaza zona 4 cuenta con 300 con una tarifa única de Q5. El parqueo del Instituto Guatemalteco Americano, con 90 espacios, a Q30 todo el evento.

Las calles de la ciudad se llenarán de corredores a partir de las 7:00 horas. (Foto: Archivo)

La CDAG pone a disposición el anexo del Estadio Doroteo Guamuch Flores, frente al Gimnasio 7 de Diciembre y la Piscina Olímpica con tarifa única de Q20.

En el Hotel Conquistador se tienen 300 lugares a un precio de Q15 la hora y Q10 la fracción. En la Plaza La República, entrada al sótano por la vía 7 y ruta 5 de la zona 4, se tendrá opción a 368 parqueos con tarifa única de Q30.

La mayoría de parqueos ofrecerán tarifas únicas. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Con esto la comuna busca que los competidores y público en general tengan opciones para estacionar su carro de forma segura y disfruten de la actividad.

Toma nota

La 21k recorrerá 7a. y 6a. avenidas de las zonas 1, 2 y 4, así como las Avenidas La Reforma y Las Américas, las rutas alternas sugeridas son: