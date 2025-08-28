Versión Impresa
Hay parqueos y rutas alternas para la Carrera 21k

  • Con información de Héctor Gómez/Colaborador
28 de agosto de 2025, 12:10
Se deben considerar las rutas alternas para quienes sean ajenos a la actividad. (Foto: Archivo)

Se deben considerar las rutas alternas para quienes sean ajenos a la actividad. (Foto: Archivo)

A partir de las 7:00 horas del domingo, las calles de la ciudad se llenarán de colores, alegría y espíritu competitivo cuando se dé el banderazo de salida de la 21K, con la participación de miles de atletas

Para que su estadía en la competencia sea más segura y cómoda, la Municipalidad de Guatemala dio a conocer lugares donde se habilitarán parqueos para los vehículos.

El Gran Centro Comercial de la zona 4 cuenta con 270 estacionamientos que estarán disponibles de forma gratuita. El Centro Comercial Plaza zona 4 cuenta con 300 con una tarifa única de Q5. El parqueo del Instituto Guatemalteco Americano, con 90 espacios, a Q30 todo el evento.

Las calles de la ciudad se llenarán de corredores a partir de las 7:00 horas. (Foto: Archivo)
Las calles de la ciudad se llenarán de corredores a partir de las 7:00 horas. (Foto: Archivo)

La CDAG pone a disposición el anexo del Estadio Doroteo Guamuch Flores, frente al Gimnasio 7 de Diciembre y la Piscina Olímpica con tarifa única de Q20.

En el Hotel Conquistador se tienen 300 lugares a un precio de Q15 la hora y Q10 la fracción. En la Plaza La República, entrada al sótano por la vía 7 y ruta 5 de la zona 4, se tendrá opción a 368 parqueos con tarifa única de Q30.

La mayoría de parqueos ofrecerán tarifas únicas. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)
La mayoría de parqueos ofrecerán tarifas únicas. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Con esto la comuna busca que los competidores y público en general tengan opciones para estacionar su carro de forma segura y disfruten de la actividad.

Toma nota

La 21k recorrerá 7a. y 6a. avenidas de las zonas 1, 2 y 4, así como las Avenidas La Reforma y Las Américas, las rutas alternas sugeridas son:

  • Zona 1, la 2a. 3a. 4a. 8a. 9a. y 10a. avenidas
  • Zona 9, la 6a. y 7a. avenidas
  • Zona 10, la 4a. y 6a. avenidas
  • Zona 13, la avenida Hincapié y la 15 avenida
  • Zona 14, la 5a. avenida
  • Además, se sugiere la 20 calle con dirección a oriente, los bulevares Los Próceres y Liberación, las avenidas Bolívar y Castellana, la Calle Martí y el Anillo Periférico.

