Los hechos reales que inspiraron a la serie de Netflix "Estamos muertos"

Tras el éxito de la serie de Netflix, "Estamos Muertos", salió a la luz la historia de la vida real en la que se inspiraron.

Luego de varias semanas que se estrenó la serie "Estamos Muertos" en la plataforma de Netflix, recientemente salió a la luz la historia de la vida real en la que se basaron sus creadores.

La trama está basada en la historieta digital “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun, que se publicó entre 2009 y 2011.

Sin embargo, lo que pocos saben es que la serie también se inspira en la tragedia del ferry Sewol, que ocurrió el 16 de abril de 2014 y en el que 304 pasajeros fallecieron, incluidos al rededor de 250 estudiantes de preparatoria en Corea del Sur.

Esta tragedia causó indignación en el país debido a que aparentemente el personal encargado de la tripulación (incluido el capitán), ordenó permanecer en los camarotes y huyeron del barco, dejándolos sin la posibilidad de sobrevivir.

De acuerdo a la cultura del país ninguno de los jóvenes se atrevió a desafiar las órdenes de su superiores y aguardaron en el ferry mientras se hundía. En cambio, en la historia de ficción, los profesores son quienes no ayudan a los alumnos y ellos son quienes se atreven a autoprotegerse.