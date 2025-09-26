Héctor "El Father" es visto en Guatemala llevando la palabra de Dios

El ex reguetonero puertorriqueño Héctor "El Father" fue visto al arribar a Guatemala para llevar el mensaje de Dios.
El cantante, rapero y productor conocido por el tema "Baila morena" y "Felina", entre otros, ahora es pastor y predica la palabra en Latinoamérica, en este momento está en Petén.
El periodista César Soler hizo una pequeña entrevista con el predicador al salir del aeropuerto, esperando por su anfitrión, también es acompañado por el rapero puertorriqueño Julio Voltio, ambos formaron parte de los inicios del género urbano en los 2000.
"Todo bien ¡gracias al señor por estar acá, vengo a hacer el trabajo que Dios nos envió, Petén es mi segunda casa, estamos contentos de estar acá", explicó.
"Vamos a buscar la presencia del señor, esperamos a ese pueblo poderoso de guerra que se necesita con nosotros y vamos a gozar en su presencia", dijo Voltio.
Ambos pastores estarán el fin de semana llevando la palabra de Dios. La cita es sábado a las 7:00 p.m. en el kilómetro 452 Nueva Concepción, en Iglesia Cristina Movimiento Pentecostés Bethesda.
