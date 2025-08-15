Héctor Sandarti prepara rellenitos en "Top Chef VIP"

Los rellenitos guatemaltecos brillan en la competencia culinaria.
Con amor y tradición guatemalteca, el actor sorprendió una vez más al jurado preparando uno de los postres tradicionales más representativos y sabrosos de Guatemala.
Durante la última emisión de Top Chef VIP, Héctor Sandarti y el resto de los chefs tuvieron que pasar la prueba de preparar el que consideraran el mejor postre originario de su país.
Uno de los participantes saldría eliminado si no deleitaba el paladar del jurado y por ello Sandarti no se limitó y optó por preparar rellenitos.
"El postre me lo enseñó la señora que nos ayudaba a preparar la comida en casa; le decimos la Licha de cariño y va dedicado a ella por si me está viendo", comenta Héctor al presentar su platillo.
Al probarlo, los jueces se sintieron como niños, logrando sentir el toque hogareño que caracteriza a la comida guatemalteca, haciendo que el conductor regresara a su lugar salvado y entre aplausos.