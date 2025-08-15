Versión Impresa
Héctor Sandarti prepara rellenitos en "Top Chef VIP"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
15 de agosto de 2025, 11:12
Héctor Sandarti conquista al jurado de "Top Chef VIP"&nbsp;con rellenitos. (Foto: X)

Los rellenitos guatemaltecos brillan en la competencia culinaria.

Con amor y tradición guatemalteca, el actor sorprendió una vez más al jurado preparando uno de los postres tradicionales más representativos y sabrosos de Guatemala.

Durante la última emisión de Top Chef VIP, Héctor Sandarti y el resto de los chefs tuvieron que pasar la prueba de preparar el que consideraran el mejor postre originario de su país.

Héctor Sandarti fusiona amor y tradición en un solo postre. (Foto: X)
Uno de los participantes saldría eliminado si no deleitaba el paladar del jurado y por ello Sandarti no se limitó y optó por preparar rellenitos.

"El postre me lo enseñó la señora que nos ayudaba a preparar la comida en casa; le decimos la Licha de cariño y va dedicado a ella por si me está viendo", comenta Héctor al presentar su platillo.

El postre guatemalteco salva a Sandarti de la eliminación. (Foto: X)
Al probarlo, los jueces se sintieron como niños, logrando sentir el toque hogareño que caracteriza a la comida guatemalteca, haciendo que el conductor regresara a su lugar salvado y entre aplausos.

