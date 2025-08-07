Helka Cuevas deslumbró con su traje de fantasía en Cancún

-

El atuendo de la guatemalteca Helka Cuevas Berganza atrajo las miradas del público que asistió al Desfile de las Naciones, llevado a cabo durante el certamen Miss Universo 1989.

Las piezas adornadas con granos de frijol y maíz llamaron la atención de los periodistas enviados a cubrir la actividad celebrada en el Hotel Fiesta Americana-Condesa de Cancún, estado de Quintana Roo.

"Me buscaban mucho para entrevistas, precisamente por la curiosidad de saber más de cómo se elaboró el traje, diseñado por Manuel del Cid", recordó la exsoberana para el portal Guatemala sus Bellezas.

Es la hija mayor del matrimonio formado por Gustavo Cuevas e Ilda Berganza. (RR SS)

Durante la premiación, se reveló que Helka ocupó el segundo puesto y regresó a casa con la satisfacción de que llevaba una presea para su patria.

Títulos y coronas

Nacida en la capital, de padres chiquimultecos, Cuevas sobresalió desde pequeña en certámenes y fue Niña Simpatía de la Perla de Oriente en 1976.

En su juventud fue Madrina de la Cámara de Comercio local, lo que la llevó a obtener el reinado en Chiquimula y concursar en el Reinado Nacional de las Fiestas de Independencia de Quetzaltenango.

Comenzó su formación universitaria en la Universidad Mariano Gálvez. (RR SS)

Además, completó su licenciatura en mercadotecnia por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, donde también fue catedrática.

Posee dos especializaciones y una maestría, centradas en gerencia y dirección de operaciones. La natación es su deporte favorito y es fotógrafa aficionada desde 2007. En 2016 se estableció en Panamá por motivos laborales.