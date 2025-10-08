William Elías representará a Guatemala en el Mundial de Parapente en Turquía

-

William Elías, originario de Sansare y con más de seis años de experiencia en el vuelo libre, buscará destacar en el próximo Mundial de Parapente que se celebrará en Turquía.

Del 9 al 19 de octubre de 2025, la ciudad costera de Alanya, en Antalya, Turquía, será el punto de encuentro de los mejores pilotos del mundo durante el 13th FAI World Paragliding Accuracy Championships, la competencia más importante del parapente en su modalidad de precisión.

Guatemala dirá presente con el talento y la experiencia de William Josué Elías Morales, piloto originario de Sansare, El Progreso, quien clasificó oficialmente a este certamen mundial, consolidándose como uno de los referentes nacionales del vuelo libre.

Se ha encargado de elevar a los cielos el nombre de Sansare, El Progreso y Guatemala. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)

Con más de seis años de trayectoria deportiva, William ha representado a Guatemala en torneos internacionales realizados en Chile, Perú, Colombia y México, obteniendo destacadas posiciones y demostrando un alto nivel técnico.

En su más reciente participación en el Test Event del 2nd FAI Pan American PGA Championships, celebrado en Arica, Chile, alcanzó el séptimo lugar, compitiendo ante pilotos de élite del continente.

En el ámbito nacional, sus logros incluyen el tercer lugar en la 2ª Copa Amistad Xocomil Panajachel 2025 y el primer lugar en el Open Chiquimula 2023, dentro de la categoría Sport Cross Country.

Además de su pasión por el vuelo libre, Elías es Ingeniero en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)

Sobre su preparación

Posee la licencia internacional APPI 5 Advanced (ID 18845) y cuenta con formación en maniobras de vuelo (SIV), meteorología y reglamentos internacionales de competición.

Además, combina su disciplina deportiva con su formación académica, pues es Ingeniero en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación, con una maestría en Informática, lo que refleja su capacidad para equilibrar la excelencia profesional con la exigencia del alto rendimiento deportivo.

El atleta durante su última participación en Chile. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)

También ha impulsado eventos, compartido sus conocimientos y promovido esta disciplina entre jóvenes pilotos, convencido de que el país tiene el potencial para destacar en escenarios internacionales.

Con determinación, Elías alzará el vuelo en los cielos de Turquía, llevando consigo los colores de la bandera nacional y el espíritu indomable de los guatemaltecos.