Decomisan más de 23 mil pares de zapatos en aduana

La mercadería fue detectada en la aduana.

Personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ubicado en la Aduana de Puerto Quetzal, en coordinación con el Ministerio de Gobernación, logró detectar el ingreso de zapatos de marcas registradas, lo cual representa mercancía que viola los derechos de Propiedad Intelectual.

Según la Aduana, se encontraron 23,424 pares tipo tenis, de distintas marcas, lo que equivale a un total de Q464,812.65.

Caso similar

Semanas atrás se registró un caso similar, cuando se detectó mercarderia escondida en el contender, la cual correspondía a 7680 pares de zapatos, tipo tenis, de distintas marcas.

De acuerdo a las autoridades, este tipo de acciones incrementa la competencia desleal, la cual afecta a la economía nacional.