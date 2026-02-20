Capturan a tres hermanos extraditables por delitos de narcotráfico

Los tres hermanos fueron capturados en Petén y son requeridos por la justicia de EEUU.
OTRAS NOTICIAS: PGN denuncia adopciones ilegales en las que estaría implicada Consuelo Porras
La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil capturó a tres hermanos con fines de extradición hacia Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico.
Los detenidos son Carlos Morales, de 46 años, alias "C Morales"; Ronal Morales, de 34, alias "R Morales", y Héctor Morales, de 50, alias "H Morales". Todos fueron ubicados en el centro del municipio de Dolores, Petén.
Según el reporte oficial, los tres hombres son sindicados de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla que contiene cocaína hacia EE. UU., así como de fabricar y distribuir esa misma cantidad del estupefaciente con destino a ese país.
En lo que va del año suman 12 extraditables detenidos, siete por narcotráfico y cuatro por otros delitos.