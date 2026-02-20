Capturan a tres hermanos extraditables por delitos de narcotráfico

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil capturó a tres hermanos con fines de extradición hacia Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico.

Los detenidos son Carlos Morales, de 46 años, alias "C Morales"; Ronal Morales, de 34, alias "R Morales", y Héctor Morales, de 50, alias "H Morales". Todos fueron ubicados en el centro del municipio de Dolores, Petén.

Fueron capturados en Dolores Petén. (Foto: PNC)

Según el reporte oficial, los tres hombres son sindicados de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla que contiene cocaína hacia EE. UU., así como de fabricar y distribuir esa misma cantidad del estupefaciente con destino a ese país.

En lo que va del año suman 12 extraditables detenidos, siete por narcotráfico y cuatro por otros delitos.

Los detenidos son Carlos, Ronal y Héctor Morales Guerra. (Foto: Nuestro Diario)