¿A qué viajó la vicepresidente Karin Herrera a Francia?

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Herrera participará en las ceremonias de inauguración y cierre del encuentro sobre ciencias para el desarrollo sostenible.

La vicepresidente Karin Herrera, emprendió un viaje oficial a París, Francia, para representar a Guatemala en la Conferencia Global 2026 de la Década Internacional de las Ciencias para el Desarrollo Sostenible.

Dicha actividad es auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y se desarrollará del 15 al 17 de julio próximo.

De acuerdo con la Vicepresidencia, la participación de Herrera tendrá como eje principal las ceremonias de inauguración y clausura del encuentro.

En dichas ceremonias la funcionaria expondrá la posición de Guatemala sobre el tema "La ciencia en acción: Trazando un futuro sostenible y equitativo para todos".

La vicemandataria también desarrollará una agenda de reuniones bilaterales "orientadas a fortalecer la cooperación internacional en materia científica, tecnológica y educativa".

La agenda de la vicemandataria incluye reuniones bilaterales para fortalecer la cooperación en ciencia, tecnología, educación e investigación. (Foto: Archivo / Soy502)

Uno de los encuentros programados será con el director general de la Unesco Khaled El-Enany, con quien abordará mecanismos para ampliar la colaboración entre Guatemala y el organismo internacional en proyectos relacionados con ciencia, tecnología, innovación y educación superior.

Asimismo, Herrera sostendrá una reunión con la subdirectora general de la Unesco Lidia Brito, en la que presentará experiencias desarrolladas en Guatemala en ciencia y tecnología.

El objetivo es obtener respaldo para impulsar programas que incentiven a niñas y jóvenes a estudiar carreras vinculadas ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Como parte de la agenda oficial, la vicepresidenta también se reunirá con la ministra Eleonore Caroit para fortalecer las relaciones bilaterales entre Guatemala y Francia.

Durante el encuentro se buscará promover el apoyo francés a la adhesión de Guatemala como Estado Observador ante la Organización Internacional de la Francofonía, además de explorar nuevas oportunidades de cooperación en educación, investigación y cultura.